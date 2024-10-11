肝腎雙器官同步移植 多囊腎患者獲新生

【本報訊】多囊腎是一種遺傳性疾病，本港每年有超過50名患者因多囊腎病而發展至腎衰竭，最終需要接受洗腎及移植治療。有醫生表示，運動對於多囊腎患者的健康至關重要，適度運動能幫助改善心血管健康等，並可改善血糖血壓及膽固醇，對延緩腎功能惡化具有積極作用。患有多囊腎病的患者指，發病初期較被動，期間與醫護人員制訂有效醫治療及控制方法，最後進行肝腎雙器官同步移植，戰勝病魔。

香港移植運動協會及香港腎科學會昨日合辦「控制多囊腎惡化現曙光」，講解多囊腎的成因、症狀、診斷以及最新的治療方法，並分享患者的故事和經驗，希望能夠提高公眾對多囊腎病的認識，促進早期診斷和及時治療。香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床助理馮永丞醫生表示，多囊性腎病分常染色體隱性多囊性腎病(罕見類型ARPKD)及常染色體顯性多囊性腎病ADPKD。最常見的遺傳性腎臟病亦有「成人型多囊性腎病」之稱，每400至2,500人就有一個。馮醫生指出在香港約750萬人口計算，約有3,000至18,750位ADPKD患者，佔5%整體洗腎及換腎人口，患者通常於30歲至50歲才被診斷出。

運動可延緩腎功能惡化 馮醫生指，多囊性腎病是一種遺傳性疾病，腎臟的結締組織異常增生，使腎臟漸漸形成水囊，囊腫可能繼續增大和增多，令腎臟變大。正常的腎臟會被不斷生長的囊腫佔據及壓壞，導致腎功能逐漸下降，最後造成腎衰竭，水囊數量少至數十顆，多至上百顆。

有病友分享戰勝疾病的經歷，指因家族遺傳確診多囊性腎病，隨着囊腫增長，感到疼痛。後來更演變成末期腎衰竭，最後在2018年得到器官捐贈，進行肝腎雙器官同步移植，手術成功並重獲新生。香港腎科學會主席黃思豪醫生表示，多囊腎病無法根治，但現已發展出以藥物減慢腎功能衰退速度，而適度運動，對於延緩腎功能惡化具有積極作用。