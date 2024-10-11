80%肝癌病人同患乙肝 組織促分階段普及篩查

【本報訊】政府《施政報告》發表在即，肝臟疾病關注組昨日舉行「關注香港肝臟疾病政策發布會」，指出香港現有約41萬名乙型肝炎病毒帶菌者，即16人就有一名患者，當中近四成未發現病情。有研究指出，八成肝癌患者同時亦患有乙肝，反映兩種病症有一定關係。組織建議政府於《施政報告》中加入分階段普及化乙肝篩查、運用公私營協作模式加強乙型肝炎和肝癌監測管理，同時加強肝病宣傳教育，增強社區聯繫。

倡公私營協作監測管理 癌症策略關注組召集人麥嘉欣指出，本港乙肝患者佔總人口6.1%。若缺乏定期追蹤監測，當中約25%乙肝患者可能會惡化為肝硬化，甚至變成肝癌，而且約43%肝癌患者在確診時已屬晚期或末期。他希望政府可落實普及性乙肝篩查，並為確診者提供定期肝癌監測。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰表示，目前國際多以抽驗乙肝病毒表面抗原（HBsAg）進行篩查，只要透過抽血就能驗出是否乙肝病毒帶菌者。加上肝癌患者「10個（患者）有8個是由乙肝引起」，若能在病情早期為患者提供診斷，不但可令乙肝患者減低惡化風險，更可讓肝癌患者死亡率大減37%，同時節省後續及臨終照顧費用。

醫衞界議員林哲玄表示，由於本港在1986年前出生的市民大多未有接種乙肝疫苗，且肝癌患者多於50歲以上發病，他建議政府將資助乙肝篩查範圍擴至1986年前出生的本地市民，同時將肝病篩查加入「慢病共治計劃」，讓家庭醫生盡早識別患者。