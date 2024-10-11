關注學童精神健康 荃灣葵青94校響應
【本報訊】為加強學校各持份者對學童精神健康問題和三層應急機制的關注，荃葵青區舉行精神健康月，並於昨日在荃灣公立何傳耀紀念中學舉行啟動禮。荃葵青區94間中小學響應活動，以提升學生精神健康。
精神健康諮詢委員會主席林正財在啟動禮上向校長、老師和社福機構工作者分享如何建立學生心理健康支持系統。他特別提到，今年世界衞生日的主題是職場精神健康，校長和老師需要有好的精神健康，才會令學生有好的精神健康。他亦推廣學校舉辦精神健康急救課程，讓每名學生都具有幫助別人和幫助自己解決情緒問題的能力。
設資訊平台 提供輔導
教育局副秘書長蘇婉儀呼籲全港學校參加《4Rs精神健康約章》，一起訂立目標，以促進學生身心健康。另外，荃葵青三區的社福機構成立了荃葵青青少年精神健康資訊平台，以一站式的平台，分享區內外關注青少年精神健康持份者的資訊，包括醫護、教育界及社福界，為青少年提供精神健康服務，包括預防性活動、主題小組及輔導服務。
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