關注學童精神健康 荃灣葵青94校響應

精神健康諮詢委員會主席林正財在啟動禮上向校長、老師和社福機構工作者分享如何建立學生心理健康支持系統。他特別提到，今年世界衞生日的主題是職場精神健康，校長和老師需要有好的精神健康，才會令學生有好的精神健康。他亦推廣學校舉辦精神健康急救課程，讓每名學生都具有幫助別人和幫助自己解決情緒問題的能力。