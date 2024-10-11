東區醫院鼻胃喉錯插部位 7旬翁潔腸藥灌肺

實習醫生誤判 同類事故公院5個月2宗 公立醫院5個月內再有插錯喉事故，今次再涉及實習醫生誤判，七旬老翁更被藥灌肺一小時。東區醫院公布，病人於周三（9日）入院，為大腸鏡檢查作準備，醫護人員為其放置鼻胃喉以輸注相關藥物，但未能確定喉管放置正確，遂安排X光檢查。實習醫生檢視X光片後認為喉管正確放置，惟病人接受藥物輸注約一小時後出現不適，經治療後目前情況穩定，但仍於深切治療部留醫。院方指，已就事件向病人家屬交代及致歉，相信是涉事實習醫生臨床經驗不足以致誤判，往後會加強相關培訓及監察。

該名76歲男病人原定昨日進行大腸鏡檢查，周三上午入院進行準備工作，包括要服下大量腸道清潔藥物。東區醫院表示，由於病人有吞嚥困難，因此於當日上午約11時安排放置鼻胃喉，以便輸注藥物。護士放置喉管後依程序進行聽診及酸鹼度測試，均未能確定喉管位置是否正確，遂於下午安排X光檢查。

檢視X光片 認為擺放正確 實習醫生檢視X光片後，認為喉管擺放正確，指示護士輸藥，約一小時後病人出現腹痛、氣促及血氧飽和度下降，護士隨即停止輸藥，其他醫生檢視X光片發現實習醫生誤判，懷疑鼻胃喉被放入支氣管，於是安排抽出被輸注液體，並安排病人轉入深切治療部留醫。

灌藥句鐘 仍留醫深切治療 東區醫院深切治療部主管沈海平表示，病人轉入深切治療部後，醫生為其接駁呼吸機進行機械通氣，提供藥物提升血壓，並放引流管處理右邊氣胸。現時病人清醒，病情已改善，但暫不適合拔喉，仍於深切治療部留醫。他解釋，病人被輸注的藥物可導致短暫性急性肺水腫及損傷，但預期不會對肺部造成長期破壞，希望病人未來兩至三天毋須用呼吸機，可轉入普通病房。

6月揭伊院癱漢 插錯喉兩日 伊利沙伯醫院今年6月亦曾發生插錯喉事故，院方為一名四肢癱瘓的61歲男病人置換新鼻胃喉，兩日後始被揭發喉管誤插入支氣管內，期間已輸注數次營養奶，有實習醫生曾檢視相關X光片，卻未能發現喉管錯置。接連兩次鼻胃喉錯置事故均涉實習醫生錯判X光片，港島東醫院聯網質素及安全總監何婉霞表示，涉事醫生實習前曾進行3星期培訓，包括鼻胃喉X光檢查要點，又強調醫護工作是團隊形式，可尋求高級醫生確認判斷，護士亦有適時監察，但並非「一刀切」所有檢查均要覆檢，要視乎上級以部門中不同醫生的經驗及能力判斷。

港島東醫院聯網總監、東區醫院行政總監蘇潔瑩則表示，已跟進並落手就伊院事故作根源分析的改善建議，今次亦會成立根源調查委員會檢視事件。她強調，涉事護士有跟足程序，相信涉事實習醫生或因臨床經驗不足而誤判，已通報全院所有實習醫生，會盡量加強培訓及督導。