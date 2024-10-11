竹篙灣燒錢更癲 停運至今耗逾3200萬

【本報訊】目前仍有部分方艙醫院設施丟空，每月耗費不菲！根據發展局文件，轉為備用狀態的隔離設施會交由衞生署安排外判基本保安，部分設施外判清潔、照明、冷氣、消防、電訊設備運作，涉及電費及維護費用。而至今仍然處於備用狀態的兩個方艙，據本報推算，至今或已耗資共4,350萬元。

兩方艙醫院列「備用」 花費近半億 因應新冠疫情而建成的9間方艙醫院，大部分均已有「着落」，轉為其他用途或被改建。不過，其中兩間至今未有公布新用途的啟德和竹篙灣社區隔離設施，則分別每月開支需要40萬元及170萬元。以竹篙灣社區隔離設施為例，由去年3月1日起停止運作，即至今已停運約19個月，據本報推算，至今已耗資約3,230萬元。而啟德社區隔離設施於2022年6月落成，停運至今空置了約28個月，推算已耗資共1,120萬元。

早前發展局曾指，正檢視如何陸續為其餘的社區隔離設施作出後續安排，分階段釋出用地或原址善用設施作其他用途；而個別設施會按實際需要提供其他用途而有額外開支，所需費用也會不時轉變。