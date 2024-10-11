啟德方艙 圖搞文創

丟空2年冤枉 月燒40萬公帑 為應對新冠疫情，本港於2022年在9個地點興建了社區隔離及治療設施，即俗稱方艙醫院，惟復常後至今仍有兩塊方艙醫院用地在「曬太陽」，其中啟德方艙更是建成後從未使用，丟空兩年期間更月燒近40萬公帑「冤枉錢」打理。政府將在下周三（16日）發表新一份《施政報告》，消息指政府或會公布啟德方艙醫院終有新規劃，擬改建為青年宿舍，再配合幫助青年創業的措施，成為青年文創社區，傳聞政府已有接觸部分營運機構，諮詢改建的初步方案。

珍土佔地8萬平方米 供3000房間 啟德方艙醫院位於啟德跑道區，屬珍貴市區地段，佔地約8萬平方米，樓高4層，提供約3,000個房間，該地點作為九龍中心點，也是核心商業區。不過，啟德方艙醫院在2022年6月底落成，目前處於丟空狀態，每月更需耗費近40萬元作基本保安和清潔等。多個政黨早前曾提出將啟德區變成「旅遊Hub（樞紐）」，甚或設立中醫藥養生體驗中心等，並希望當局改建位於跑道區的方艙醫院成為青年文創基地。消息指，政府正積極研究相關做法，並曾接觸數個營運機構，諮詢如何發展方艙醫院成為青年宿舍等，屆時或會交予機構營運及管理，但消息人士強調方案十分初步，形容「十畫都未有一撇」。

潭尾 新田 青衣方艙早已「變身」 根據早前發展局的文件指出，9個方艙醫院用地分別位於元朗潭尾、新田、青衣、洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺、竹篙灣、啟德跑道及落馬洲河套區。其中有3個方艙用地已改為其他用途，包括元朗潭尾方艙醫院改為建造業輸入外地勞工的中央宿舍；新田方艙醫院用作舉辦建造業培訓課程和有關工藝測試；青衣方艙醫院經改裝後成為青年發展及國民教育基地。

此外，落馬洲河套區的中央援港應急醫院，其中南端約5公頃用地的社區隔離設施已轉移至其他合適地方重組再用；其餘用地則由醫管局自2023年起運用設施作日間放射診斷、微生物化驗、內視鏡檢驗和睡眠測試等服務；其中南端約5公頃用地，則已轉移至其他合適地方重組再用。

大橋人工島方艙 作亞博後勤用地 餘下有5塊用地中，政府在今年5月底宣布，其中3塊用地，即洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路社區隔離設施的用地將會釋出作原有規劃用途，包括洪水橋用地會興建多層現代產業大樓；港珠澳大橋香港口岸人工島用地會交予香港機場管理局，作為支援香港國際機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地；及粉嶺馬適路用地會歸還相關業權人作興建私人住宅之用，以配合粉嶺北新發展區的發展時間表。記者梁皓芊

啟德方艙醫院停運至今已耗逾千萬元公帑。 方艙醫院用地一覽 元朗潭尾：元朗潭尾方艙醫院改為建造業輸入外地勞工的中央宿舍。 數年前為應對新冠疫情，港府大量興建社區隔離及治療設施。