舊招已然用老 救市要有新猷

本港股市繼續反覆，股市帶動樓市的願望有排未能實現，而港府冀美國減息刺激樓市的如意算盤同樣未能打響。反映二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報135.86點，按周跌0.97%，創逾8年新低，重返2016年8月底水平，今年累跌7.71%。樓市不振，直接打擊市民對前途的信心，新一份《施政報告》即將發表，港府還有沒有救市新招？

港府於今年《財政預算案》公布全面撤辣，的確令樓市出現小陽春，可惜這股熱潮無以為繼，短時間反彈後便持續插水。高官於是將全盤希望寄託在美國減息之上，聯儲局上月終於減息0.5厘，本港銀行即時跟隨，刺激新盤銷情，惟整體樓價依然未見上升，發展商實情要提供折扣減價賣樓。二手樓市場更加受壓，業主減價沽貨消息不斷，樓價繼續跌跌不休。地產業界指出，樓市不能只跌不升，會打擊人們對前景的信心，不利各行各業發展，各政黨近日紛紛出謀獻策，冀港府出招穩住樓市，同時幫助無殼蝸牛上車。

香港測量師學會昨日提出多項建議，包括暫停綠置居計劃，以免更多公屋單位流入公開市場；不再容許居屋補地價在公開市場出售；又倡將無人競投流標住宅土地用於過渡性房屋，直至成功出售，並參考外國「可負擔房屋」概念，要求私人發展商以折扣價向年輕人提供一定比例的單位等。至於各大政黨亦提出不少點子，例如放寬投資移民計劃，將住宅物業計入3,000萬元投資移民資產要求；又如推出「青年置業儲蓄計劃」，參加計劃的青年每月供款水平為收入中位數約兩成，即4,000元左右，以購買政府指定債券或基金，到期後可將本金和利息轉為首期，並獲資助出售房屋揀樓權。

所謂有恒產者有恒心，無恒產者無恒心。據聞港府對協助青年置業的建議最感興趣，以免年輕人一味「躺平」申請公屋。誠然，協助青年儲蓄買樓出發點是好，一旦落實，也算是創新之舉，惟可購物業屬資助房屋性質，跟私樓市場風馬牛不相及，對振興樓市並沒有直接幫助，甚至可能因為「多咗條隊」，令原本等候資助房屋上樓的市民，中籤機會更低，可見有利也有弊，港府必須詳加思考。反而有政黨提議青年寬減置業印花稅，可能更能加強年輕人置業的決心。

必須指出，港府月前敲鑼打鼓宣布，未來3、4年的住宅單位供應接近11萬個，創史上新高，原意是強調有充足供應，擺出有為姿態，卻未料時移勢易，樓市下行，供過於求頂爛市，不患寡而患太多。結果樓價一挫再挫，業主身家大縮水，弄巧成拙。明乎此，施政必須因時制宜，樓價太高需要增加供應；樓價大跌，供應量便不能只增不減。去年有多達6幅地皮流標，已反映市道極差，發展商興趣缺缺。今年首季港府破天荒不賣地，第二、三季亦僅各推一幅細地皮招標，證明港府心知肚明形勢不妙。當撤辣、減息也未能幫助樓市復甦，執政者便必須有新思維救市，有沒有這樣的智慧，只能拭目以待。