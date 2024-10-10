自成一家：中越南海再起衝突？

越南位於中南半島的東南端，緊鄰南海。從地緣角度來看，遼闊的南海不僅為國土狹長、人口眾多的越南提供了寶貴的油氣資源，亦大大增加了該國的生存空間，所以河內政府在南海問題上一直表現強硬，寸土不讓。

中國與菲律賓在南海的衝突未見緩和之際，中越兩國近來亦在南海出現糾紛，一艘越南船隻上月底在西沙群島附近海域與中國執法人員發生衝突。據越南媒體報道，船上的越南漁民遭到中方人員襲擊引致受傷。中國回應時則強調中方表現克制。雙方各執一詞，外人很難了解箇中真相。依我來看，這起事件雖然不會觸發中越關係急轉直下，仍然有兩點需要引起北京警惕。

一是越共前一把手阮富仲逝世後，國內政壇在過去半年風雲變色，政府高層變動頻繁，政法系成為大贏家，部分高官更是來自軍隊，如越共中央政治局委員梁強和國防部長潘文江年輕時都參加過中越戰爭。這些人在少壯時期視中國為敵，如今到了花甲之年卻改而睦鄰友好。不過軍人重視主權，在外交方面傾向強硬，這些性格應該是很難改變的。

二是越共總書記蘇林上台後，上月訪問美國，受到高度重視，給予極高的禮儀待遇。越南在竹子外交策略下一直企圖在中美之間保持平衡。美國會否借這件事離間中越關係，北京不可不防。

中越高層在阮富仲時代高度互信，一直保持同志加兄弟的關係。但游離於中美之間左右逢源，其實更符合越南的利益。按照越南的南海主張，中越兩國在南海的漁業糾紛事件日後肯定還會發生。北京一方面需要採取必要措施制止越南漁船越界非法捕撈，另一方面又要把握力度防止河內政府投向美國陣營，這一點頗為考驗當局的工夫。