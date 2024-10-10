橫眉冷看：不為價廉 只為質優

要了解中國工業產品的競爭力有多大，光看筆者以及身邊朋友的選擇便知道。在下原本用的是南韓製手機，用了超過5年，已開始老舊，當中有些功能不大靈光，近日便打算換新的。

所謂「一動不如一靜」，更換另一品牌要重新適應，那是可免則免，我本來計劃買同一品牌的新手機便算。但到電訊零售舖一看，卻被中國製的手機吸引過去，論輕便、論功能、論耐磨損的程度，似乎都比別國產品優勝，最後我決定「投降」，轉買國產手機。手上的新個玩意兒技術高超，據說你不慎把它放進洗衣機，沖洗15分鐘之後取出來，依舊可以絲毫無損。再看我的一位朋友，平素對汽車頗有研究，取得駕駛執照10多年來，都是買日本車。近日他決定轉用電動車，首選對象本來是美國的特斯拉，試駕過後已準備付款，但到臨門一腳改變主意，最終還是被中國製的新車打動，成為了國產品牌比亞迪的車主。

消費者原本想買外國貨，但在選購前被中國產品「截胡」，這種現象在香港以至全世界愈來愈普遍。今天購買中國車或中國電子產品的人，若時光倒流5年、7年，當時很多人曾「誓神劈願」，說絕不會買國產貨的。

昨日本欄談到，現今中國產業價廉、質優、規模龐大，這三者加起來，其他地方無法競爭，很多國家為求自保，惟有增加貿易壁壘。筆者則以為，與其讓別國加徵關稅，倒不如中國貨自行提升價格，讓大家有下台階。時至今日，中國產品已不必再打價格戰，朋友買的國產車，價錢不低於特斯拉；我買的國產手機，也跟最頂級的蘋果手機幾乎同價。我們選擇國產貨，早已不是因為價廉，而是因為品質。