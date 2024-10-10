筆下風雲：風災政治衝擊大選

距離美國總統大選只餘一個月，賀錦麗全國民調領先特朗普，但在搖擺州份互有輸贏，領先幅度極小，不到最後一刻，也不能一口咬定誰人入主白宮。外界都留意會不會有「十月驚奇」扭轉選情，當中包括美國東岸港口罷工、颶風海倫妮吹襲東南部，都可能發酵成政治風暴。

在東岸罷工一役上，因為拜登政府開腔支持工會，勞資雙方最終同意折衷方案，工人薪金在未來6年上漲約62%，港口自動化則延至明年1月新政府上場後再議。是次罷工歷時3日，已導致緬因州至德薩斯州的集裝箱船卸貨受阻，估計每日損失高達50億美元。事件若耗下去勢擊垮民主黨選情，拜登總算迅速化解。

「風災政治」卻仍在發展中，除了海倫妮重創多個州份，死了起碼200人，風暴米爾頓亦逐漸逼近佛羅里達州，並再度增強為5級颶風，一波未平一波又起。特朗普在海倫妮吹襲過後，第一時間到災區探訪，賀錦麗同一時間卻忙着籌款，拜登更被斥為反應遲鈍。兩黨繼續互罵，佛羅里達州州長、共和黨德桑蒂斯，據報因政治考慮拒聽賀錦麗電話。賀錦麗則批評特朗普傳播風災假訊息，玩弄政治遊戲。2005年造成上千人死亡的卡特里娜風災，執政的小布殊政府救災不力，引發了人們對小布殊的不滿，導致共和黨於隔年失去眾議院和參議院控制權。教訓十分深刻，風災政治亦成為每次大選的看點之一。

事實上，口岸工人罷工及海倫妮吹襲美國兩事，亦看到美國運輸和基建之落後。當全世界物流業都趨向自動化、智能化，只有美國拒絕，競爭力自然跌跌不休。而一場風災一場亂，美國恍如第三世界，同樣教人不敢置信，堂堂世界第一強國原來是這樣不堪。