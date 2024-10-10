醫健：老有所醫：沉默的肝癌—及早發現 可考慮微創手術 復原較快

肝癌位列香港致命癌症第3位，僅次於肺癌及大腸癌。肝癌的成因主要與肝硬化有關，而常見引致肝硬化的因素包括乙型肝炎、丙型肝炎及酗酒等，而脂肪肝亦會導致肝纖維化及肝硬化。男士肝癌發病率較高，男女發病比率約3：1。

高危人士 宜半年檢查一次 一般早期肝癌沒有明顯症狀，因為肝臟並沒有神經線，所以當患者感到疼痛時，腫瘤可能已經很大了。要偵測早期肝癌，建議高危人士如乙肝、丙肝及肝硬化患者，每半年做超聲波及抽血檢查。早期肝癌的腫瘤體積較小，若未有擴散迹象或入侵主要血管，透過外科手術切除或消融術完全清除腫瘤，5年存活率可高達八成。

肝癌的切除手術主要分傳統開放式手術及微創手術，目的是切除有癌細胞的肝段。隨着醫學儀器及技術進步，微創手術的傷口較小、出血量較少，患者術後的康復較快，而安全性及治病效果與傳統手術相若。但不是所有肝臟手術都適合微創方法，如果腫瘤太大，或者鄰近主要血管，傳統開放式手術可能較為合適。

由於肝癌復發率較高，尤其是乙型肝炎及丙型肝炎帶菌者，建議患者術後定期透過血液檢測監察肝功能及癌指數，並進行顯影電腦掃描，如有復發迹象，可盡早作出適當治療。

外科專科醫生何潔雯

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