扭計買玩具被拒 9歲仔企跳

【本報訊】昨日早上近7時半，牛頭角牛頭角上邨常榮樓一名女住戶報案，指其9歲兒子情緒激動，在單位窗邊企跳。救援人員接報趕至，當時男童並無攀出窗外，經游說後情緒平復，再由救護車送院檢驗。據了解，男童疑因「扭計」要求買玩具被拒致情緒激動。