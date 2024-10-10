手足口病活躍度趨升 3日11新症

【本報訊】手足口病近期在港日趨活躍，衞生防護中心的最新監測數據顯示，9月15至21日一周錄得11宗、涉及47人，到9月22至28日一周增至24宗、涉及73人，至上周（9月29日至10月5日）略降至20宗、涉及53人；而本周首3日（10月6至8日）已錄得5宗爆發個案，涉及11人，主要集中於幼稚園及幼兒中心和小學。

衞生防護中心的幼稚園及幼兒中心和私家診所定點監測數據亦顯示，病毒活躍程度有顯著上升，今年暫錄得兩宗腸病毒71型感染個案，以及一宗嚴重兒童腸病毒感染（不包括腸病毒71型和脊髓灰質炎病毒）個案。

學校院舍幼童易播疫 手足口病高峰期一般為5至7月，10至12月亦可能出現小型高峰期，學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案，當局已向醫生、幼稚園、幼兒中心、小學和中學發信，呼籲留意最新情況。當局指，由於幼童易受感染，家長應多加留意子女健康情況，遊戲場地管理人在高峰期舉辦6歲以下幼童的活動時，亦應做好適當感染控制措施。

當局又提醒市民，酒精未能有效殺死部分引起手足口病的病毒，搓手液並不能代替梘液和清水潔手，尤其飯前、如廁後、雙手處理被糞便沾污物品或被呼吸系統分泌物弄污後，應立即洗手，並經常清潔和消毒常接觸的物品表面，以及保持空氣流通。