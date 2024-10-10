自助付款被當小偷 女子慘遭箍頸拉走

展示收據證清白 兩便衣保安炒魷 購物被懷疑是賊，網民憤而在社交平台發長文揭不快經歷，獲涉事店舖致歉。女事主前日到尖沙咀金馬倫道一間連鎖店萬寧購物後離開，在店外50米左右遭該店兩名便衣保安質疑涉偷竊，期間事主聲稱被人「出手箍頸」、背囊被拉扯，其中一人更喝斥她「你跟我過嚟！你無畀錢！你偷嘢！」二人合力強行將女事主拉回店舖。女事主曾驚惶痛哭，又向店方展示購物收據。事主其後向萬寧客戶服務部投訴。昨日下午，萬寧發表聲明向女事主道歉，並即日解僱涉事保安及終止與該保安公司的合約，店方稱會繼續跟進此事。

途人冷待求救聲 事主痛哭 女事主指自己在尖沙咀工作，前日早上約10時，在金馬倫道一間萬寧店內購買兩盒川貝枇杷膏，她透過自助付款機以八達通結帳後被人追上。期間，事主十分驚慌，曾高呼求救，惟途人目睹後並未有制止，事主暗忖「會唔會就咁畀人拉走咗，見唔到屋企人呢？」她一度拉低口罩，詢問對方「你係咪認錯人？」惟不獲理會。當3人返回店舖後，經理詢問女事主事情始末，當時事主驚惶痛哭，向經理展示購物收據。

該店經理證實事主有付款購物，又解釋追她回店的兩名女子為店內的「便衣保安」，女事主聞言不滿，駁斥經理指「你覺得我無畀錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔使扯住我入番舖頭啩。」她對事件非常震驚，即使撰寫貼文時仍感手震心跳，不時啜泣，坦言被冤屈的感覺絕不好受。

店方發聲明致歉 稱作跟進 萬寧表示，高度重視有顧客在分店遭受不當對待。得悉事件後，管理層已親身向女事主致以慰問及道歉，並承諾跟進事件。涉事的兩名便衣保安員經第三方保安公司聘用，根據調查，兩名人員違反保安公司所制訂的員工守則，已被即日解僱，萬寧亦已決定終止與該保安公司的合約。同時，已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。

萬寧重申，對女事主受到的不當對待深感抱歉，未來會繼續努力改善。

貼文有逾兩萬人瀏覽，有網民指「如果係我一定打999上白車」、「係（喺）街度除左（咗）警員，應該冇人有權捉人入鋪（舖）頭，呢個係非法禁錮」，另有人問「樓主去咗醫院驗傷未？」亦有網民稱「可以搵律師民事訴訟。」