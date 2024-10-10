私家車遇查圖突圍事敗 倉務員認販毒危駕囚40月

【本報訊】駕照前年到期的男子，於去年6月駕駛私家車於何文田公主道遭車龍阻擋而停下，期間警車駛至，他無視警員要求沒有落車，更褪車又衝前。兩名警員先後開車阻止，私家車最終撞到警車及防撞欄，經調查下發現車上有可卡因的毒品。涉案男子昨在區院承認販毒、危駕等5罪，被判入獄40個月，罰款3,000元及停牌兩年，另須修讀駕駛改進課程。區院暫委法官鄭念慈指，被告明顯是因帶了毒品而危駕，批評他肆意違反交通規則，罔顧他人安危，事件中沒造成人命傷亡實屬萬幸。

警員曾開2槍阻截 現年27歲被告李樂晞，報稱倉務員，未婚但育有一名6歲兒子。被告過往有7項定罪紀錄，當中兩項與販毒有關。他昨承認販毒、危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險及沒有在穿着制服的警務人員要求下停車共5罪。控罪指他於2023年6月10日在紅磡公主道紅磡警署外非法販運危險藥物、危險駕駛一輛私家車、沒有所駕駛車輛所屬車輛種類的駕駛執照，以及第三者保險保單而駕駛該汽車。

案情指，當日早上11時許，警員駕駛警車在紅磡警署外，見到涉案私家車停在道路。警車橫泊在私家車前，兩名警員上前，要求被告落車，惟被告沒有理會，更倒後駕駛，撞到後方一輛私家車，再衝前撞向警車及防撞欄始停下。過程中，警員先後開了兩槍。警員在車上檢獲多個透明膠袋，內藏7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，估計市值9,465.6元，另揭發他的駕駛執照已在2022年3月到期。案件編號：DCCC 1178/2023