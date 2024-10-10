加拿大海運黃豆掩飾 貨櫃檢大麻花值1.3億

海關根據風險評估及情報分析，上月杪揀選一批由加拿大海運入口的黃豆檢驗，揭發放在貨櫃較底層的載貨尼龍袋，內藏總值高達1.3億元的懷疑大麻花。海關隨即採取監控遞送行動，先拘捕一名持雙程證的提貨司機，而毒販相信運毒勾當未被拆穿，再安排物流公司主動接觸海關詢問情況，繼而把貨物運送至葵涌一貨櫃場。關員經密切監察後再拘捕兩名男女。初步調查顯示，疑犯僅按指示處理物流程序，彼此並無關聯。

海關港口及海域科人員根據分析，留意到一間海外服裝公司從加拿大海運500多袋黃豆來港，由於貨物性質與其經營業務無關，加上北美地區大麻合法化，海關過往曾多次破獲利用食品走私毒品的案例，因此決定扣留相關貨櫃作進一步檢查。

調查人員指出，關員在上月29日檢驗貨櫃，發現該批黃豆以尼龍袋裝載，堆疊在櫃內不同位置。關員卸載全部貨物，察覺部分尼龍袋大小不一，而且隱約見到內含與黃豆形狀不符的物品，經進一步檢查後，發現尼龍袋內藏有一批以真空包裝的草本植物，經快速毒品測試後，初步確認為大麻毒品。最後，關員在存放於貨櫃較底層的83袋黃豆當中，檢出共約500公斤懷疑大麻花，估計市值約1.3億元。

拘3人包括持雙程證司機 海關毒品調查科接手跟進，同日拘捕一名前來提貨，只持有來往港澳通行證、並無香港工作簽證的54歲男司機。另一方面，販毒集團一直在背後監控貨物情況，並於翌日指示一間本地物流公司，主動聯絡香港海關了解情況，相信試圖提取貨物。海關展開監控遞送行動，追蹤到涉事貨櫃被送往葵涌一貨櫃場，經過持續監察，再於9月30日至10月2日期間，在北角拘捕一名55歲男司機及一名44歲物流公司女職員。初步調查顯示，3名被捕人士無直接聯繫，只是按販毒集團指示處理不同物流程序。

海關指出，販毒集團試圖利用大量正常貨品魚目混珠，增加海關的調查難度，自以為精心收藏的毒品沒有在驗貨時被發現，於是心存僥倖，嘗試安排不同人手，以「多重屏障」方式提取貨物。海關相信，該批貨物是直接入口本港，相信行動已阻止毒品流入市場。根據資料，今年1至9月，海關共破獲2,600公斤大麻類毒品，市值約5.4億元，已超越去年全年總額；而在嚴厲打擊下，市面上的大麻供應減少，其市價已上漲逾3成。