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涉李鄭屋邨露體 68歲翁就逮

男子（左）涉案被捕。 男子（左）涉案被捕。
男子（左）涉案被捕。
【本報訊】執法部門留意到近日有報道指，今年7月於長沙灣區發生一宗懷疑猥褻暴露身體案件，一名男子在李鄭屋邨一帶暴露身體。
該區警員經調查後，昨日上午在李鄭屋邨，拘捕一名68歲本地男子，涉嫌「猥褻暴露身體」。該名被捕男子已被帶走調查。
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