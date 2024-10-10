退休總督察：被告酒後激動堅持開車

被告陸振中

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。已退休的總督察供稱，晚宴後被告堅持自己駕駛，情緒十分激動，同袍嘗試勸阻，被告卻大聲叫「走開！」而有份為女事主錄取口供的女總督察則稱，女事主曾謂「我個身污糟晒！」

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮Ｘ。另在7月歡送總督察黃燦熊的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。

已於今年退休的總督察黃燦熊供稱，他認識被告多年，可說是朋友。飯局當日氣氛開心，不曾見被告有不高興或不耐煩。尾聲時被告有「少少激動、少少流淚」，攬着他說再見，形容被告「過咗少少火位」。被告離開後不久，他得知被告飲了酒，卻不肯坐同袍的車，堅持自己駕駛。黃隨後到牽晴間停車場，見被告坐在其私家車的司機位，蔡文浩及賴文顯等嘗試阻止被告開車。當時被告情緒好激動，大聲叫賴文顯「走開！」

女事主曾稱「我個身污糟晒」 另外，於事發後曾就Ｘ聲稱遭非禮一事錄口供的總督察徐嘉穎供稱，Ｘ於當時曾稱遭被告「搞」，並一度崩潰，謂「我個身污糟晒」。案件編號：DCCC 137/2023

證人黃燦熊