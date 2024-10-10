裝修施工疑疏忽 塌電視牆砸死貓

公司高層拍片致歉 被指卸責師傅 前日有貓主在網上發文，透露為給愛貓一個舒適環境，早前透過裝修公司在客廳安裝一幅電視牆，詎料疑因未有安裝足夠螺絲致整幅倒塌，愛貓更因此死於非命，認為禍首源於裝修公司的失誤，對愛貓枉死難以釋懷。至昨日凌晨，該裝修公司高層解畫，指師傅已致歉並提出賠償，及後３度鞠躬向客戶致歉。不過有網民質疑，「都冇解釋個電視板點解得兩粒螺絲咁少又冇爆入牆」，又認為「根本唔應該發生，今次死嘅係貓，下次死嘅可能係人！」

據貓主Chris形容，慘遭壓斃的8歲愛貓「阿布」已是其家人，更是他生命中重要的一員。事發後，裝修公司不但沒有道歉，僅表示可以「換番個新櫃」，還把責任全指向裝修師傅，指派一名素未謀面的老師傅聯絡商討賠償二萬元。貓主又指出，裝修公司只交出毫無意義的解決方案，狠批裝修公司疏忽敷衍，未有發現明顯的施工錯誤，坦言自己無法釋懷，對為愛貓討回公道感到無助，質問「難道我隻貓就不值得被珍惜？」

倒塌牆背僅有兩口螺絲 由貓主上載網上的相片可見，倒塌的電視牆背後懷疑僅有兩口螺絲，牆身亦遺下兩個相信是嵌入該兩口螺絲的孔洞。貓主透過這宗不幸事件，呼籲網民在裝修的每一步都要格外謹慎，並要揀選「有良心」的裝修公司，以免同類的事件再度上演。

至昨日凌晨，涉事裝修公司的設計總監在網上交代事件，指出公司從來沒有發生類似意外，獲悉事件後已即時派員到場了解，並替客戶清理及重組維修，但當時客戶非常哀傷，拒絕有關安排，負責安裝的師傅其後到場向客戶致歉，並提出以二萬元作為賠償。工程總監表示，就單位現場的照片顯示，他們難以解釋電視牆為何倒下，並指客戶一方聲稱賠償金額未達心目中要求，令談判無法繼續。他又指意外後，公司同事情緒受到影響，出現失眠徵狀，並強調「冇人想今次事件發生」，及後３度鞠躬向客戶致歉。

不過，有網民質疑「都冇解釋個電視板點解得兩粒螺絲咁少又冇爆入牆，成件事重點完全冇講，已經係逃避及轉移視線。衰多幾錢重」、「呢啲唔係意外，唔係疏忽！係人為嘅偷工減料！根本唔應該發生，今次死嘅係貓，下次死嘅可能係人！」