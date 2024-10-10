農曆年宵市場攤位10‧22起競投

【本報訊】當局公布，2025年農曆年宵市場將由明年1月23至29日，一連7天在全港15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位。食物環境衞生署昨宣布，本月22日起會分批供公開競投攤位，濕貨攤位競投底價為3,680元至6,530元，普通型乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價為680元至12,810元，快餐攤位底價則為2,290元至120,470元。