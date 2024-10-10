農曆年宵市場攤位10‧22起競投
【本報訊】當局公布，2025年農曆年宵市場將由明年1月23至29日，一連7天在全港15個地點舉行，共設910個濕貨攤位、633個乾貨攤位和27個快餐攤位。食物環境衞生署昨宣布，本月22日起會分批供公開競投攤位，濕貨攤位競投底價為3,680元至6,530元，普通型乾貨攤位底價為450元至8,540元，大型乾貨攤位底價為680元至12,810元，快餐攤位底價則為2,290元至120,470元。
底價最平450元
港島、離島和九龍區將設6個年宵市場，分別設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場及觀塘區觀塘遊樂場，共有812個攤位供市民競投。
維園年宵市場攤位的競投將於本月22至24日，一連3天在荔枝角政府合署舉行。第一日會競投快餐攤位及濕貨攤位；第二日及第3日則會競投乾貨攤位。3日均分上、下午兩個時段進行，上午時段由9時至下午12時30分，下午時段則由2時開始直至競投結束。
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