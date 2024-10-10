東呼即應：10元澳門幣扮「紅衫魚」 食客中伏

有食客早前在網上發文，稱自己在荃灣一間酒樓飲茶，付帳時收銀員找贖4張紅色鈔票，他初時以為是4張100元「紅衫魚」。豈料後來才發現，中間有一張是10澳門元紙幣。這位食客奉勸市民小心，又指事件有些奇怪，以往他每次付費後，收銀員會連收據給他，但這次就沒有給收據，懷疑對方有意這樣做。不過事主並沒有報案，亦沒有向涉事酒樓追究事件，反而有些阿Q精神地說，自己收到那張10澳門元紙幣，是12生肖雞年紀念版，有升值能力，上網查看，已經升到32元。