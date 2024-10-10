東呼即應：10元澳門幣扮「紅衫魚」 食客中伏
【本報訊】《東呼即應》留意到有食客於網上平台發文指，日前光顧荃灣某酒樓，結帳時本應找贖400元，事後發現4張鈔票混入一張10澳門元紙幣，食客質疑有人存心欺騙。
有食客早前在網上發文，稱自己在荃灣一間酒樓飲茶，付帳時收銀員找贖4張紅色鈔票，他初時以為是4張100元「紅衫魚」。豈料後來才發現，中間有一張是10澳門元紙幣。這位食客奉勸市民小心，又指事件有些奇怪，以往他每次付費後，收銀員會連收據給他，但這次就沒有給收據，懷疑對方有意這樣做。不過事主並沒有報案，亦沒有向涉事酒樓追究事件，反而有些阿Q精神地說，自己收到那張10澳門元紙幣，是12生肖雞年紀念版，有升值能力，上網查看，已經升到32元。
黑的同樣伎倆呃女遊客190元
其實10澳門元和100元「紅衫魚」外觀都頗為相似，難免有人一時搞錯，又或者魚目混珠佔便宜。之前有內地女遊客亦中招，指在香港遇上黑的「劏客」，由亞洲國際博覽館乘坐的士到東薈城，落車時以1,000元支付135元車資。但司機找贖時找少了100元，還以10澳門元紙幣當「紅衫魚」，令遊客合共損失大約190元。
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