排水設施變遊樂場地 翠屏河易名長廊

【本報訊】渠務署為即將撥作公眾遊樂場地用途的3個排水設施用地提出命名建議。3個場地分別位於觀塘翠屏河、西貢安達臣道及離島東涌河，活化後分別命名為「翠屏河畔長廊」、「安達臣道石礦蓄洪湖公園」及「東涌河公園」，面積介乎12,700至41,000平方米不等。署方日前已將有關命名建議諮詢相關區議會，並獲得支持。

涉3個場地 改頭換面 「翠屏河畔長廊」項目是位於翠屏河畔，沿翠屏道、敬業里、敬業街連接維多利亞港的休憩用地，由渠務署興建，面積約12,700平方米，長約一公里，將設有人工濕地、沿河以及跨河通道、 園境平台、浮島、綠化園景等。

「安達臣道石礦蓄洪湖公園」則是位於安達臣道舊石礦場的蓄洪湖及休憩用地，面積約3萬平方米，將設蓄洪湖浮橋、湖畔大草地、觀景台、環湖徑等等。「東涌河公園」面積約4.1萬平方米，位於松滿路及石門甲道之間，將設有木棧道、觀景平台及蝴蝶花園等設施。

3項設施將被劃為《遊樂場地規例》的公眾遊樂場地，待康文署將有關場地撥作公眾遊樂場地用途後，由渠務署負責場地的管理及維護工作。