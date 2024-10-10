世界大學排名 港5校入首100位

【本報訊】泰晤士高等教育世界大學排名2025（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）昨日出爐，本港及內地大學在新排名中獲佳績，位於北京的清華大學獲排第12，膺「亞洲第一」；北京大學則由去年的第14位升至第13位；本港方面，今年有5間大學打入全球首100位，其中香港大學排第35，繼續成為全港之冠，中文大學排名上升至44位，新加坡國立大學則排第17位。首位繼續是英國牛津大學，該校已連續第9年蟬聯世一，美國的麻省理工學院及哈佛大學則分別排第二及第三位。

中大升9位排44 香港方面，中文大學由去年的第53位躍升9位至第44，成功躋身全球首50大學，科技大學則微跌兩位至第66，另外，城市大學及理工大學的排名亦有上升，分別排第80位及84位，浸會大學的排名亦上升去251至300位之中，亦令香港在首300位內的大學增至6間。

中大表示，今次取得該排名榜推出以來的最佳成績，於本年度的排名中共有6項績效指標取得滿分100分。中大將永不停步，繼續追求卓越、開拓新視野，進一步提升學術地位和在國際間的影響力，為社會作出更大的貢獻，即將離任的校長段崇智更指在任期即將完結之際取得該驕人成績，是一份「溫暖人心的餞別禮物。」

城大校長梅彥昌指，作為一所年輕大學，城大近年發展蓬勃，備受本地社會及國際認可，會繼續秉持「創意無限．邁向未來」方針，帶領城大師生迎接全球發展趨勢，提供更多機會成為真正的世界公民和一流的研究人員，為香港社會和世界作出貢獻。