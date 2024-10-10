科大新系統冷卻HPC 節能提速

【本報訊】香港科技大學引進了全港最大規模的浸沒式液冷卻系統，該系統能降低超過80%的冷卻耗電量，同時能為校內科研運算設施包括電腦提供理想的低溫操作環境，並能提升運算性能，將原來耗時數日的數據分析工作，縮短至數小時內完成，同時每年減少900噸二氧化碳排放，節省近300萬元電費。

數據分析 耗時數日變幾句鐘 科大表示，科研工作需要高效能的運算設備（HPC），特別是分析大數據及執行複雜算法等工作需求更高，不過有關伺服器耗電量高，並會產生大量熱力，阻礙發揮運算效能。為提升設施效能並同時節能，科大首階段安裝8個浸沒式冷卻水箱，可容納約280台中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU），而預計於2026年落成、樓高8層的高性能數據中心，亦將採用液冷技術。

新的冷卻系統能將該方面的耗電量大減八成，同時讓運算設施在低溫環境下提升效率，有利大學從事更多包括疫苗開發、個人化醫學、癌症基因組學、天體物理學模型構建以及材料科學等需要高效大數據分析的研究工作。