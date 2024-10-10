贍養費調解措施 試行減拖欠爭議

參與一方須符入息限制 3年內料2400人受惠 為促進家庭和婦女發展，政府昨推出一站式家庭及婦女資訊平台，涵蓋6大範疇，包括婦女權益、健康、就業及創業、家庭教育及婚姻資訊等，同時當局透過關愛基金及家福會，推出為期3年的贍養費調解試行計劃，為有需要人士提供法律程序以外的選項，當局預料可處理1,200宗個案，合共2,400名正在分居或離婚人士受惠。

首屆家庭暨婦女發展高峰會昨日舉行，政府同日推出一站式資訊平台及贍養費調解試行計劃，而民政及青年事務局與家庭議會於下周一（14日），推出為期5年的全新家庭教育推廣計劃，每年撥款800萬元，資助民間推行非牟利家庭教育項目，推廣家庭價值，達致社會和諧。

收集個案數字牽涉金額等數據 在贍養費調解試行計劃方面，只要涉及贍養費爭議的任何一方為香港居民及符合入息限額，雙方均可參與計劃，費用全免，以鼓勵拖欠贍養費的一方參與調解。民青局局長麥美娟在峰會後表示，期望在試行期內收集一些數據，包括每年有多少宗相關調解個案、牽涉金額多少等，以便檢視處理贍養費的問題。她希望可透過調解制度，讓有關人士在專業調解員協助下，討論贍養費的安排及處理，以早日達成並實行有關協議，減少對雙方影響。

促進家庭婦女發展 設資訊平台 麥又指峰會的參加者主要來自本地及大灣區代表、從事家庭工作的持份者等，登記人數超過900人，較預期多近一倍，可見各界關心家庭建設與婦女發展。

政府在峰會致詞時指女性佔香港人口54%，不少女性在事業中都展現卓越成就，本港的會計師及律師有超過一半是女性，醫生亦有三成半是女性，公務員體系最高級別的18位常任秘書長，有12位是女性。

去年施政報告提出設立「婦女事務組」及「婦女事務專員」，有關職務已於4月開始，政府亦一直鼓勵女性參與公共決策，諮詢及法定組織非官方女性成員的比例，由2004年的22.8%升至去年的35.6%。政府表示，除了設立一站式家庭及婦女資訊平台外，亦會繼續推進家庭和婦女發展的工作，期待與社會合力發揮協同效應，促進家庭和睦及婦女福祉，共建和諧社會。

贍養費調解試行計劃申請資格