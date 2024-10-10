10‧13單車節就緒 嘉年華同歡

【本報訊】香港單車節將在下周日（13日）舉行，包括50公里、32公里以及「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」等6個項目。其中，32公里及50公里單車活動的終點移師將至西九文化區對開路段佐敦道天橋，並於文化區內竹翠公園設運動嘉年華。而環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）」，將雲集本地及大灣區等城市的車手，包括前香港單車運動員李慧詩、黃金寶及郭灝霆等。

凌晨1時起分階段封路 當日凌晨1時開始實施分階段封路，包括青馬大橋上層往九龍方向、屯門公路九龍方向。50公里單車活動進行期間，尖山隧道及沙田嶺隧道會全線封閉，同日早上和下午分批解封。所有車輛需要改行呈祥道或大埔道。

運輸署預計當日青嶼幹線往九龍方向、荃灣路往九龍方向、佐敦道往九龍站方向、渡船街往尖沙咀方向、海泓道往佐敦方向、連翔道、佐敦道以南及海港城附近的廣東道路段，交通將會較平時的星期日顯著擠塞，呼籲駕駛人士避免駕車前往受影響的地區，市民預留額外行車時間。