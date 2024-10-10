未達標欠1200萬人次遊客 促做好旅業規劃

景點配套乏善可陳 過夜不吸引 新一份《施政報告》將在下周三（16日）公布，對於目前本港營商環境，旅遊業界表示，業務仍在復甦道路之中，暫時僅做回新冠疫情前的七成生意，但仍面對無牌經營、景點配套未完善，且無便利旅行團措施。業界期望港府設高層次協調各部門，善用現有設施，在提供簽證優惠等便利下，吸引旅客來港及多留港過夜。

剛過去的十一長假期，本港迎來120多萬旅客，按年增加3萬，日均約達17萬人次。其中，有約80%旅團遊客過夜，較往年多30個百分點。不過，旅遊界議員姚柏良提到，年初至今本港共約3,400萬旅客人次，距離全年目標的4,600萬人次，仍欠1,200萬人次，仍需追落後，期望聖誕傳統旺季能帶動來港旅客人次。

倡設專款 助「引進來 走出去」 縱使旅客訪港人次漸增，旅遊業議會主席徐王美倫指出，業界仍要面對各地積極「搶客」競爭，認為要推動旅產業發展，旅行社扮演着更重要的角色。該會建議當局設立專門款項予業界組織，作「引進來、走出去」，由業界走訪內地省市及歐美長途地點推銷香港，並在港推銷相關地點行程，增加來回旅客，有利航空公司加開航班，方便旅客來港。

該會續引述旅遊發展局數字指，新冠疫情前旅客留港平均3.1天，而現時則達3.3天。遊客留港時間增加，理應有利本地零售餐飲等，但整體消費額卻不增反跌，人均消費僅約4,300元，相信與經濟環境有關。

旅議會副主席吳熹安則提到，近期發現無牌經營旅行團的情況愈演愈烈，有內地的旅行社或導遊在香港借通訊群組收客，而旅行團未必有保險，且未必受旅遊業賠償基金保障，同時為持牌旅行社帶來衝擊。該會促港府跟進執法「出事先處理都會幾麻煩」。

不斷爭取 中英街仍未開放 此外，旅遊業界認為香港充滿景點但未被善用，舉例極具特色的沙頭角中英街在不斷爭取下仍未開放，令旅行社不敢開辦沙頭角團予旅客，免被斥「貨不對辦」。他們建議先開放予旅行社「團進團出」，有限度放寬禁區進出入限制。而港府亦應設法便利旅行團，例如容許旅行社預約參觀及導賞公共博物館，並推動公營、商業公司設旅行團導賞服務。

業界又期望港府豁免停留在港24小時的轉機旅客機場稅，並提供免簽政策，以及提供半天遊，令轉機客變成來港遊客。旅議會亦就緩解小語種員工短缺問題，建議政府考慮在《入境條例》上拆牆鬆綁，容許非本地留學生參與旅遊業工作，解決旅行社業界缺乏精通小語種的員工問題。

另一方面，香港酒吧業協會本月收集全港各區酒吧共400個經營者意見。結果顯示，70%業界人士表示，現時生意額比疫情前下跌20%至30%，另外有30%被訪者更稱生意額下跌超過30%。而全部受訪酒吧經營者均贊同全面撤銷烈酒稅，亦有逾90%經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、80%經營者要求延長港鐵服務時間。協會主席錢雋永表示，酒精濃度超過30度的烈酒免稅後，來貨價能減低，連帶經營成本亦下調。