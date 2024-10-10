青山醫院推教材助學童化解情緒危機

【本報訊】青少年情緒問題惹關注，開學至今已有多名學童輕生，3層應急機制共收到290宗校長轉介個案。青少年在成長期或會面對多方面壓力，青山醫院推出教材協助他們預防和化解情緒危機，但指教材與現有轉介機制並無聯繫，強調現有的教育局與醫管局轉介機制行之有效。有校長表示，疫情後青少年的情緒問題響起警號，相信教材可幫助有情緒問題的學生。

學童精神健康問題引起社會廣泛關注。3層應急機制由去年底開始推出，醫管局截至8月共收到290宗校長轉介個案及110宗校長電話查詢個案。而教育局截至10月4日就第二層機制共收到123宗須轉介「校外支援網絡隊伍」的學校求助個案。

院方由今年初開始籌備教材，幫助青少年識別及化解情緒危機。團隊基於現有的理論基礎設計，結合認知行為治療和辯證行為治療的理論，創造一套具遊戲風格的教材，希望幫助學生在遇到情緒困擾時，及時找到解決方案。院方續稱，有文獻證實辯證行為治療和認知行為治療能減低自殘、自殺行為，有助改善情緒管理的能力，又會向全港逾500間中學每間送贈一套教材。

519學校參與4Rs約章 崇真書院校長區國年表示，疫情後學生情緒的確不穩定，認為學生的精神健康值得關注。他指很多學校已簽署《4Rs精神健康約章》，在不同課程引入不同活動，幫助支援學生精神健康發展。他以其學校為例，老師會透過周記了解學生情緒，學生在周末假期會否有精神上問題，他相信有情緒問題的學生使用教材後可得到幫助。

教育局在2024/25學年推出《4Rs精神健康約章》，參與《約章》的學校須採取具體行動，協助學生有足夠的休息（Rest）、適時放鬆（Relaxation）、改善人際關係（Relationship）及提升抗逆力（Resilience）等。局方截至今年10月4日，共有519所學校參與該《約章》。