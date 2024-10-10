逼2少年鐵夾夾腳趾 男護刑恐罪成囚20月

【本報訊】一名男護士聲稱因遭兩名年僅15及13歲的少年欺凌而報復，要挾兩人用鐵夾夾8隻腳趾再用力扯鐵夾，否則便到學校斬其手腳。兩名少年因害怕而照辦，跟護士視像通話並夾扯腳趾，結果令兩名男童腳趾流血，甚至有感染迹象。他昨在區院承認兩項刑事恐嚇罪，被判囚20個月。區院暫委法官鍾明新批評被告修讀護士，理應有同理心，卻指示他們重複自殘，斥其行為可恥卑劣，且歹毒殘忍。

現年25歲的張鍵威，報稱是護士。辯方求情時指，被告於13歲時確診對立性反抗疾患及自閉症，案發前曾遭兩名事主等人欺凌，被告想懲罰對方，於是犯案。

案情指，事主Ｘ案發時15歲，就讀中四。2022年11月12日，被告傳訊息問Ｘ「你打波有無寸人」，並表示若不回答，便會在Ｘ的學校門口等他，並指「準備畀人搞」，但如果Ｘ夾自己的腳就會原諒他。Ｘ於同日按指示購買了14個鐵夾。被告透過視像通話，指示Ｘ使用該些鐵夾，夾自己除了腳趾頭外的所有腳趾，再用一條繩串起該8個鐵夾，然後一次過用力扯走鐵夾，最終導致Ｘ的8隻腳趾多處擦傷及流血。

要挾倘不遵從斬手腳 案情續指，另一事主Ｚ事發時13歲，就讀中二。2022年11月27日，被告傳訊息問Ｚ是否欠人錢，Ｚ承認欠同班同學錢。被告稱Ｚ應受懲罰，又指如不遵從指示，便會到學校或住所找Ｚ，還會斬其手腳，Ｚ非常害怕。同晚約8時，Ｚ按指示收取一袋鐵夾，隨後與被告視像通話，並且在洗手間內使用該些鐵夾夾腳趾，然後在限時5秒內一次過扯走該些鐵夾。Ｚ的幾隻腳趾其後開始脫皮和流血。

11月28日下午4時許，Ｚ下課回家，再按指示夾和扯腳趾，至傍晚約6時獲准外出吃晚飯。同晚約7時，Ｚ又開始夾和扯腳趾至約11時，期間因家人要用洗手間才一度暫停15分鐘。翌日下課回家後Ｚ再夾腳趾。至11月30日，Ｚ難忍疼痛，向父親披露事件並報案。同年12月被告被捕，警誡下稱「對唔住呀，我知道我咁樣嚇個𡃁仔係唔啱，畀次機會」。案件編號：DCCC 1330/2023