快樂指數止跌微升 每4學童1個受欺凌

由本港3間大學合作進行的學童快樂指數最新調查發現，本港學童的快樂指數在2023/24年度較上學年輕微上升，由6.62分升至6.75分，終止2021年以來跌幅。然而調查亦發現，學童的生命價值感跌至多年新低，由2016/17年的7.27分，大跌0.53分至2023/24年的6.74分。另外，校園沒有受到欺凌指數整體下跌2.75%，小五及小六更分別下跌5.21%及4.02%，當中約四分一人在過去一年曾受言語和肢體等方式欺凌。

調查由嶺南大學STEAM教育及研究中心、香港大學兒科及青少年科學系，以及中文大學兒科學系合作進行，自今年3月起訪問來自9間小學、10間中學，共1,503名小學生、2,033名中學生，以及152名教師，集中以小四至中三學生或任教老師為目標，同時接受中四至中五學生或任教老師自願採樣。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及經濟系兼任教授何濼生指出，快樂指數上升或與學業壓力減少有關，但儘管學業壓力減少，家長在復課後着重追趕錯失的學習與成績，結果令學生難以找到學習以外的目標，令生命價值感降低，「家長原意想幫學童，其實變成催谷成績，呢個氛圍係有毒」。

就欺凌的問題，何濼生指雖然肢體欺凌沒有言語欺凌那麼普遍，但絕不能輕視語言欺凌帶來的傷害，因為後者更可能削弱生命價值感，認為疫情期間學生未有機會訓練其溝通技巧，結果導致復課後容易因一兩句表達失誤而表現出欺凌的感覺。

另外，調查亦發現較高學業壓力的學童有較大的機會遭到欺凌，校園幸福感指數更由小四至中三全面下跌，以5分為滿分的3.82跌至3.73分。

3層機制如抹地 識別問題已太遲 當局現時有3層應急機制等措施，來識別及轉介有精神健康需要的學生予醫管局精神科，惟何濼生形容措施如「抹地」，到識別有問題個案已經太遲，又形容生命教育才是「關水喉」，才可真正針對學生輕生的源頭，他強調生命教育對學生的快樂指數和生命價值感有很大的正面作用，能加強學生的心理資本，讓學生有足夠基礎應對惡劣環境。

調查亦比較深港兩地學童的快樂指數比較，香港學童比深圳更快樂和享更高的生命價值感。其中香港和深圳學童的生命價值感指數分別為6.74分和4.42分，不過深圳的生命教育指數比香港更高，而香港學童面對的學業壓力和活動壓力都比深圳大。