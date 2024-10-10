教學助理洩文憑試卷 罰款判囚

【本報訊】一名教學女助理涉嫌於今屆中學文憑試（DSE）英文聆聽考試結束後，將試卷的空白答題簿上傳到「小紅書」，因而被控一項「違反保密規定」罪。她早前認罪，昨在東區裁判法院被主任裁判官蘇文隆判囚兩星期，另罰款5,000元。蘇官批評被告出於私利，但考慮到被告在考試完結後才披露試題，沒有造成實質不公，故決定小懲大戒。

23歲女被告劉冠希，被控於2024年4月13日，即香港中學文憑試英國語文試卷（三）（聆聽及綜合能力考核）考試當日，獲委任為外間監考員。惟她同日在行使或履行《香港考試及評核局條例》規定的職責或職能時，未能保密或協助保密所獲悉的與英文試卷（三）相關的事宜，包括與他人溝通相關事項，及容受或准許他人查閱由她管有、保管或控制的英文試卷（三）。

同意案情指，案發時被告在黃大仙一間中學任職教學助理。案發當日，被告在另一所中學擔任應屆文憑試英文考試外間監考員。事前她簽署了保密協議，承諾不披露監考及考試事宜。同日「小紅書」用戶「Ms.Lucy大希」上載英文試卷三的空白答題簿，寫道「ENG Paper 3監考結束，大家進來看看考的怎樣？」、「還沒得及看卷子。大家選了B1還是B2呢?」被告之後向考評局自首，局方報案處理。被告在警誡下招認，她曾取去多餘的答題簿，及把部分答題簿上載至「小紅書」。她指這樣做的目的，是想與學生分享內容，開拓網上補習生意。案件編號：ESCC 2041/2024