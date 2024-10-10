CRE答題紙照片上載小紅書 考生涉違規

【本報訊】公務員入職綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試已於上周六舉行，近日內地社交平台中卻出現考生拍攝的答題紙照片，相信是在試場內拍攝。根據本港公務員事務局列出的考生須知，試場內不可攝影、錄音或錄影，局方回應本報查詢時表示，將嚴肅跟進違規個案。

須知列明試場內不可攝影 適逢CRE考試近日舉行，不少網民在內地社交平台「小紅書」上發布考試心得。而當中就有人將相信是在考場內拍攝的考試答題紙發上網絡，從其拍攝的相片清晰可見答題紙上需填寫身份證號或護照號、座位編號以及需填塗的選項。貼文提到，20道選擇題只需答對10道即合格，表示考試不算難，目前該貼文已經被刪除。

公務員事務局回應查詢時表示，考前已經通過電郵提醒考生仔細閱讀考生須知，考生須知中明確列明考生在試場中不可攝影、錄音或錄影。在考試當日，現場亦有明確告示提醒，監考官亦有重複有關須知。當局表示，將嚴肅跟進違規個案，違者可面臨書面警告、扣分或取消考試資格。此外，網絡上還有不少人拍攝考場外環境及座位表等。當局指並不屬於考生須知內不可攝影的範圍，考生須知中則要求考生將手提電話放在座位下，確保監考員可清楚看到，並須關閉所有電子設備。

對於政府早前聯合招聘政務主任、二級行政主任等4個公務員學位職系，上周五截止後收到約20,700名申請人報名。公務員事務局局長楊何蓓茵昨在社交平台貼文，政務主任職位接獲約13,300份申請、較去年增加6%；二級行政主任職位則與去年相若，接獲約18,400份申請。

合資格申請人將在12月7日參加聯合招聘考試，將會在香港及7個海外城市舉行。她「教路」考生須在3小時內完成一中一英題目、兩題比重一樣、答案非愈長愈好，需小心分配時間，最重要是流暢的行文、展示有系統的分析和邏輯思維。