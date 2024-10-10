培育青年正向思維 兩計劃迄批5100萬

【本報訊】為培育青年正向思維，政府於2022年底推出兩項資助計劃，讓合資格的非政府機構，以不同主題舉辦活動。當局表示，兩項資助計劃首輪向11間非政府機構、合共批出約5,100萬元，各資助項目已於去年暑假陸續推出，截至今年8月，已有超過1.1萬個青年人次受惠。首輪計劃的各項活動將於明年中完成，當局計劃將於明年初邀請非政府機構申請舉辦新一輪資助項目。

逾1.1萬人次受惠 民政及青年事務局與青年發展委員會於2022年底推出「青年正向思維活動資助計劃」和「青年歷奇訓練活動資助計劃」。根據當局向立法會提交的文件顯示，第一輪的「正向思維計劃 」（2023至25年）， 共批出約2,700萬元予7間非政府機構。各個獲資助項目已由2023年夏季起，陸續推展為期兩年的相關活動，截至今年6月底，已有約6,000個人次受惠。第一輪計劃的各項活動將於明年中完成，料於明年初推新一輪計劃。

此外，第一輪的「歷奇訓練計劃」（2023至25年），共批出約2,400萬元予4間非政府機構，為青年人提供有系統、具質素的歷奇訓練活動。各個項目由2023年夏季起，陸續推展相關活動，截至今年8月底，已有逾5,000人次參與。第一輪計劃的各項活動將於明年中完成，預計有約一萬人次受惠。