朗天苑申地積比放寬 准增建一幢非住宅建築

【本報訊】房屋委員會日前向城市規劃委員會提出申請，將已被劃作公營房屋用地的元朗朗天苑及周邊用地，進一步放寬建築物高度及地積比率限制。對比原本獲批方案，新方案保持住宅單位數目不變，維持11,940伙，惟最新獲批增建一幢非住用建築物，用作商店及社福用途。

城規會於周二（8日）起就房委會希望放寬該處地積比率的申請，供公眾查閱收集意見，期限至本月29日。根據文件，元朗朗邊丈量約份第122約地段第1768號和毗連政府土地，地盤原本受限於最高總地積比率6.5倍，以及建築物高度限制的主水平基準以上155米。房委會申請放寬地盤的最高總地積比率，由大綱核准圖的6.5倍增加至整體7.16倍。

至於項目發展方面，整個項目分3期發展，第一期是正在興建的朗天苑，地積比率由6.5倍增加至6.8倍。而第二及第3期發展，房委會申請地積比率由6.5倍增加至7.3倍，以及略為放寬第二及第3期發展的建築物高度限制，由大綱核准圖的主水平基準以上155米，增加至主水平基準以上170米。

毗鄰公屋項目 樓高達52層 目前朗天苑的最高總地積比率為6.8倍，已符合城規會在另一個規劃申請。至於最高建築物高度亦符合大綱核准圖內主水平基準以上155米的建築物高度限制。房委會指，是項放寬限制申請，將可配合《2020年施政報告》的建議，於第二及第3期發展提供等同約該發展的5%總住用樓面面積的處所作社福用途。

作為「居屋2023」的其中一個屋苑，朗天苑涉及3,080伙。而它及旁邊的大型公屋項目坐落於原先的「元朗朗邊中轉屋」位置，預計合共提供約11,940伙，大廈樓高約47層至52層，將會成為全港最高屋邨。