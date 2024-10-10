工程量減前景灰暗 14建造業工種凍薪

8成受訪工友嘆外勞爭飯食 鬥平無得益 經濟不景建造業工程量大減，香港建造業總工會昨日公布，業內主要工種來年大都要凍薪，當中有14項工種的打工仔下月起會「凍薪」，包括紮鐵、泥水、油漆、喉管、木匠及搭棚等。只有金屬棚架及挖掘機工人薪酬分別可調升3.1%及3.3%，即兩者日薪各加50元。工會坦言，調查顯示超過80%受訪者認為政府輸入外勞政策導致本地工人失業、薪酬下降，而私樓樓價下跌，亦令發展商「拖慢」私樓建造工程，今年業內工程量減少了三分之二，促請政府將部分內地工程如預製組件等遷回香港，創造就業，解決本地工人的困境。

工會昨日舉行「2024/2025年度建造業工人薪酬發布會」，該會於8月至9月進行業內訪問，發現73%受訪打工仔認為今年就業情況較去年差，亦有35%受訪者開工不足。超過80%受訪者認為，政府輸入外勞政策導致本地工人失業、薪酬下降等問題。建造業總工會理事長周思傑指出，工程量自上年起已經開始減少，今年更有業界人士反映工程量減少三分之二，甚至連建築師等上層人員都要減薪、裁減人手，反映未來數年行業前景亦不樂觀。

倡預製件工序返港 增就業 議員梁子穎指出，政府取消「雙辣招」後樓宇買賣一度獲放寬，惟疫後市民薪金追不上通脹，市民的消費及置業能力不高，私人樓宇樓價普遍下跌，不少發展商將私樓工程「拖慢去做」，令工人就業不足。他建議政府能加快推動工務工程發展，如北部都會區等重點項目，亦應考慮將部分內地工程，如預製組件，帶回香港製造，讓本地工人參與，提供更多就業機會。

工會又指，由於整體經濟情況未如理想，加上銀行貸款抱持審慎態度，地產發展商對新項目的開展意欲降低，私人工程量驟減，工程界的前期工種打工仔已經出現開工不足。加上建造業界存在已久的「多層分判」和「價低者得」陋習，衍生權益糾紛，亦令近期頻頻爆發欠薪欠糧、欠工程款的工潮，眾多負面事件窒礙業界發展，也難以吸引年輕人入行。

工會建議從業員要適時增值自己，堅守工作崗位，又呼籲政府盡快通過「付款保障條例」，並推出更多工務工程，加快推出舊區重建、維修保養項目，短期內為本地工人創造更多就業機會，並重新檢視輸入外勞政策對本地工人就業的影響保障本地工人就業。