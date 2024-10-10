團體促調高白居二配額 增資助屋出售

【本報訊】《施政報告》下周三（16日）公布，公屋聯會期望政府調高俗稱「白居二」的「白表居屋第二市場計劃」的配額，及一人申請者比例；並讓家有初生家庭及青年首置人士置業時，可獲寬減從價印花稅。同時，在《長遠房屋策略》的後5年起，將出租與資助出售房屋的比例調整至50比50。公屋聯會總幹事招國偉表示，今年房委會公布「居屋2024」時沒有一併公布「白居二」的推出時間，料當局會在《施政報告》中對「白居二」計劃作出調整。

公屋聯會昨日召開記者會，指現時出租與出售資助房屋的比例約為70比30，建議港府可考慮在《長策》的後5年期開始，調整至50比50，即出租與出售的比例相等；並應明確把綠置居納入至出售房屋類別，與居屋同樣制訂5年期的發展項目時間表。公屋聯會主席文裕明認為，政府若要公布調整出租與出售資助房屋的比例，應盡快告知市民，雖然短期內或令公屋輪候時間上升，但可解決房委會財政開支問題，亦可幫助青年置業。

該會又建議，把長者業主樓換樓計劃擴展至房委會轄下的資助出售房屋業主，相信合資格的人數會較房協為高，同時亦可以進一步促進資助房屋的流轉。

此外，政府曾明確提及「擴大白居二的名額」讓更多合資格人士置業安居，惟仍未「找數」。聯會倡政府可在下一期白居二計劃進一步增加配額，增至約9,000個；同時可調高一人申請者的配額比例，增至不少於兩成，令更多一人申請者，包括青年有更多自置居所的機會。

倡「家有初生」可寬減印花稅 現時申購資助出售房屋每期仍超額數十倍。聯會認為，政府亦可研究透過稅務寬減的優惠措施，進一步鼓勵生育，建議政府考慮為家有初生家庭提供寬減從價印花稅措施，並考慮讓年滿18至45歲的青年，在購買單位時可獲寬減從價印花稅。