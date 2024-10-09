龍七公：中東戰火周年 西方共犯有責

本月7日是以哈戰事一周年的日子，全球多地從美國的紐約，到法國的巴黎再到南非的開普敦，都有抗議以色列軍事行動的活動。抗議聲浪很高，但以色列懶理，直到法國總統馬克龍呼籲西方世界應停止向以色列就加薩的行動提供武器，以色列總理內塔尼亞胡才敏銳反擊，一下暴露了以色列痛點所在。

馬克龍在以哈戰爭一周年的時候開腔，既回應巴黎人民走上街頭的行動，也反映他對以國派遣地面部隊入侵黎巴嫩的態度，希望中東戰火不要進一步擴大。他認為加薩戰事正在引發仇恨，現在首要任務是讓與戰各方回到政治解決的軌道，以作斡旋，故應停止向以色列運送武器。

內氏回應馬克龍的言論時沒有點名：「那些在以色列與巴勒斯坦哈馬斯和黎巴嫩真主黨交戰時，呼籲停止向以色列提供武器的國家領導人『應該感到恥辱』」。說完狠話後，他又致電馬克龍，溫聲解釋以國的行動是不讓伊朗強大。不過，內塔尼亞胡明顯碰了釘子，結束通話後，他對外放話是與馬克龍就事件有分歧。

售賣軍備發戰亂財 支持和平一派對馬克龍的聲音大表讚賞，持續參與斡旋的卡塔爾認為馬克龍的言論值得讚賞，助中東邁向和平。土耳其總統埃爾多安更指摘以國是中東和平的搞事者，每當地區接近停火、和平與穩定，以國政府總會發動挑釁，破壞和平進程。他還呼應馬克龍言論，認為西方國家是造成區內弱勢遭屠殺的共犯！

共犯何在呢？美國恐避無可避。今年8月，美國國會再批准向以國出售總額200億美元的武器，據美國國防部通知國會的清單，當中有50架F15戰機，這亦是此次軍售最大份額的一類，其他有用於F15戰機的更新配件、先進中程空對空導彈、價值7.7億美元的120毫米坦克彈藥，還有約6千萬美元的高爆迫擊炮、中型戰術輪車等。看了這串武器清單，再聯想到以國對哈馬斯及加薩狂轟爛炸整整一年，最近還能對黎巴嫩展開大規模空襲及派出地面部隊，以色列的底氣何在，不是一目了然了嗎？

一份由美媒曝光美國供應以色列武器的文件指，自以色列對加薩採取軍事行動以來到今年6月底，美向以提供的炸彈多到令人心懼，當中有1.4萬枚2,000磅級MK-84炸彈、6,500枚500磅炸彈、3,000枚「地獄火」精確制導空對地導彈及1,000枚掩體炸彈等。MK-84是最具攻擊力的一種，這款炸彈每枚含400多公斤TNT炸藥，可完全穿透及破壞混凝土和金屬結構，甚至地下掩體也無從遁形。

在中東大發戰爭財的顯然不只美國，德國去年亦向以國出口總價值3.2億歐元武器，有海外軍事研究機構指，自2019至2023年輸往以色列的軍備中，有60%來自美國，30%來自德國，戰爭代價高，鮮血背後有人坐收漁利卻令人氣憤。