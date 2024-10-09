笑看天下：好戰成癖 嗜血如魔

以哈戰事剛過了一周年，以軍繼續向加薩和黎巴嫩發動攻勢。有去年在哈馬斯突襲中被擄去人質的家屬悲嘆「一年實在太長」，家屬盼望以軍營救人質的心情可以理解，惟以色列一味全力剿滅哈馬斯，未肯停戰，置人質生死於度外，難怪有家屬質疑以色列加強軍事行動無助讓人質獲釋，指更多戰爭只會造成更多死亡！

事實正正如此，無論以哈戰事、俄烏衝突，最苦的往往是平民百姓。以哈戰事一周年，中東戰事外溢，中東多國相繼捲入戰爭漩渦。以色列總理內塔尼亞胡周一前往耶路撒冷的遇害者紀念碑，進行點燃燭光等儀式，他強調有義務帶回人質，亦銘記為國捐軀的英雄，形容以色列將如雄獅般昂首闊步。

此外，內塔尼亞胡探望在黎巴嫩邊境的士兵時揚言，以色列一年前雖受重創，但現在已翻身，最終將戰勝，同場的以軍參謀總長哈列維聲稱已擊垮哈馬斯。然而，亦有以軍稱，有迹象顯示哈馬斯正在加薩北部賈巴利亞重整旗鼓。哈馬斯如百足之蟲，死而不僵，即使其領袖哈尼亞在德黑蘭遭暗殺身亡，亦無損哈馬斯對抗以色列的決心。哈馬斯周日發放片段，讚揚一年前的「光榮行動」，為巴人抗爭寫下新一頁。

內氏正殺得性起，佢前幾日在視頻講話中稱，今天以色列正在7條線上捍衞自己，對付「文明的敵人」，以國敵人包括黎巴嫩真主黨、哈馬斯、也門胡塞武裝、約旦河西岸的「恐怖分子」、伊拉克和敍利亞的什葉派民兵組織。內氏好戰成癖，一日唔聽見炮彈聲恐周身唔聚財，難怪法國總統馬克龍日前呼籲暫停供應武器畀佢，迫使以哈停火，佢怒不可遏直斥馬克龍言論可恥！嗜血成魔怎可能放下屠刀！