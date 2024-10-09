撥亂反正：北溪懸案 不了了之

北溪天然氣管道爆炸發生已有兩年，聯合國安理會日前應俄羅斯要求討論爆炸事件的調查情況。中國和俄羅斯代表批評由德國、瑞典及丹麥等美西方國家進行的調查黑箱作業，至今未有任何正式公布，質疑相關證據是否已被掩蓋和銷毀。美國代表重申沒有參與炸毀北溪管道，反指俄方指控是為了轉移外界對俄軍入侵烏克蘭的關注。

很明顯有關討論不會有任何有意義的結論和結果，但北溪爆炸案始終是一宗針對大型跨國能源基建的嚴重、惡意恐怖襲擊，不應就此不了了之，有必要加以整合回顧和探討。

北溪管道是俄羅斯與德國、法國、奧地利和荷蘭等合作興建，將廉價天然氣由俄國輸送到德國以至其他西歐國家的計劃。當中1號管道早於2011年落成啟用，2號管道於2021年建成和完成測試，但在美國壓力下一直未有啟用。2022年9月底，即俄國展開「特別軍事行動」約7個月之後，位於瑞典及丹麥之間的北溪2號及1號海底管道，在相隔17個小時之內先後發生爆炸，導致大量天然氣洩漏至海面。

事件導致歐洲以至國際天然氣價格一度急升，俄方全面暫停向西歐供氣（之前已聲稱因技術問題而降低供氣量）。由於俄烏戰事至今仍未休止，各方都無意修復管道及重啟北溪計劃。德國、瑞典及丹麥先後就事件展開調查，但因政治理由拒絕讓俄方參與。瑞典及丹麥早前已宣布終止調查工作，調查結果從未正式向外公布。至於德國的調查似乎取得了一些進展，但同樣未有全面公開。

事件為何與美國拉上關係呢？因美國總統拜登講過，若果俄國侵烏，美國會將北溪2號終結。一直反對北溪計劃的波蘭前外長，更在爆炸發生後於社交網頁公開感謝美國兌現承諾。明日再談。