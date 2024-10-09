冰鑑春秋：沒當盤子只當孫子

美國軍火商雷神公司傳出軍售不實抬高價格醜聞，台灣成了被詐欺的冤大頭，還被美方禁止對外發布訊息，甚至當有媒體披露這項消息時，綠委王定宇一口咬定是假消息，軍方雖然承認確有此事，卻也指控這是大陸認知作戰，事實真相究竟為何？

由於紙已經包不住火，國防部長顧立雄只好親上火線回應，可笑的是質詢他的卻正是先前宣稱這是假消息的王定宇！只見顧立雄強調「美國沒有把我們當盤子（即笨蛋）」，美國自身也是受害者，還主動表達要償還相關費用。而面對立委軍方是否有事先察覺異常的查核能力，軍方竟大咧咧地回答：「沒有！」一切就只能等待美方稽核。

與其說這場質詢是協助了解事件真相，還不如說台灣軍方就像個孫子一樣，在幫美國洗地。首先，媒體報道台灣軍方曾向美國要求就此事發表聯合聲明，以釐清責任歸屬，但被美方悍然拒絕。台灣軍方駁斥報道，認為這是認知作戰，刻意打擊軍隊士氣。但問題來了，美媒早在6月就已經報道，軍方顯然更早便已得知被騙，若不是美方阻止，難道顧立雄要承認這是軍方刻意隱瞞弊案嗎？

其次，軍方等同承認，在台美軍售交易當中，台灣除了象徵性的查廠外，所有問題都只能依賴美方主動告知，若美方不作為甚至刻意欺瞞，台灣也毫無辦法。至於顧立雄誇稱：「商售程序會進行商情訪查，並分析廠商的報價與採購價格，也進一步比價多管商源。」根本不值一駁，眾所周知，台灣軍購向來是由美方指定廠商，其他廠商沒獲得授權，就算有貨也不可能賣給台灣，故從來就沒有所謂「多管商源」，又何來比價一說？台灣軍購長期受制美國是客觀事實，但被人騙了還要幫忙掩飾，台灣不僅被當盤子，還是不折不扣的孫子。