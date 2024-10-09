筆下風雲：美國吹響集結號

以巴戰爭爆發一年依然停火無期，反而戰事不斷外溢，中東大戰一觸即發。美國總統拜登一方面不希望中東局勢惡化，另一方面不斷向以方提供軍援火上加油。日前又偕副總統賀錦麗，對被哈馬斯殺害的一千多名以色列平民表示哀悼，重申堅定支持以色列，卻對以色列干犯戰爭罪行、殘殺四萬多名巴勒斯坦人無動於衷。死一千殺四萬，不管怎麼看都不是自衞而是種族滅絕。以色列人命才是命，巴勒斯坦人命不是命，世界用拳頭說話，有強權無公理，此又是一例。

伊朗早前以導彈轟炸以色列軍事設施作出報復，顯然收到一定成效，以色列揚言以眼還眼，目標是炮轟伊朗核設施。拜登連忙阻止，竟然公開說正討論以色列改為轟炸伊朗石油設施作替代，外界大嘩，油價應聲上漲，拜登又急忙改口，稱以方應避免攻擊伊朗石油設施。神又係佢，鬼又係佢，美國已被猶太人騎劫，堂堂世界第一強國，被只有900萬人口的以色列牽着鼻子走，不知所謂，莫此為甚。

拜登之所以亂了套，皆因下月便是美國大選，中東若在此時爆發大戰，對民主黨選情肯定不利，而中東大戰亦必帶動油價急升，美國好不容易壓下去的通脹隨時失控，民調落後的共和黨特朗普隨時爆出「十月驚奇」反敗為勝。

但以色列總理內塔尼亞胡才不管民主黨選情，他肯定會利用美國大選前空檔快刀斬亂麻。只要跟伊朗開戰，美國便不能不幫拖，其建立大以色列國、創建中東新秩序、延續執政權的宏圖大計便有機會實現。拜登口說不欲局勢惡化，實際上美國兩艘航母早已抵達中東，中東數十個美軍基地已進入備戰，還加派數千名陸戰隊員趕赴，集結中東的美軍數以萬計，這不是為以伊大戰做準備又是甚麼？