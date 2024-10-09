龍吟虎嘯：串連盟友與關鍵棋子

美國利用日本、南韓、菲律賓當棋子，遏制、打壓中國相對比較容易，因為美國和他們有外交關係，防衞條約、軍事基地、駐紮重兵，把他們綁在戰車上相當方便。相對於台灣則麻煩一些，台灣是中國的一部分，現在的台灣當局是一個「割據政權」、「叛亂集團」，美台沒有外交關係。

美國要把台灣當棋子，挑戰中國很不「就手」，而且會觸犯中國首條紅線。侵犯中國主權、安全和核心利益，北京會和華盛頓拚命，這個風險美國是不敢冒的。更重要是，美國深知在台灣問題上挑戰中國不可能贏，弄不好是在自殺，然而最令美國為難的，是台灣這枚棋子又不能不用，因為只有這枚棋子能夠「最傷」中國。而日本、南韓、菲律賓，雖然美國也能千方百計挑起他們和中國矛盾，製造緊張局勢，煽動仇恨，但沒有致命問題，鬥極有限；且他們也知道和中國過不去絕對幹不過，絕對沒有好果子吃，山姆大叔也保不了他們，因此山姆大叔更要牢牢抓住台灣——這枚關鍵棋子不能丟；一丟，其他棋子就無從串起，串不起來。

於是我們看到，這些年美國的戰略布局是以台灣為中心，把日本、南韓、菲律賓串在一起，製造「台灣有事就是他們有事的局面」，同仇敵愾對付中國，只是把台灣、日本、南韓、菲律賓串起來，山姆大叔還嫌單薄，不夠勁，又要把印度、澳洲、加拿大、英國、法國、德國和意大利等都串起來，用巧立名目、五花八門的外交活動、軍演行動、「自由航行」，跑到南海、台海、東海展現「盟友力量」，集中聲勢撐台灣，使出大氣力、造聲勢保住台灣這枚「核心棋子」，否則台灣一失，老美全盤皆輸，別玩了。

這也說明，解決台灣問題，是北京打破美國遏制打壓的關鍵，台灣問題不解決，美國對華的戰略布局就破不了，美國就會以台灣問題為抓手敲鑼打鼓、點兵點將讓中國永不安寧。中國現在還能忍，然而忍不了多久了。