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石籬邨男藏毒遇查斷正

檢獲懷疑海洛英等證物。 檢獲懷疑海洛英等證物。
檢獲懷疑海洛英等證物。
【本報訊】昨日中午，警員在葵涌石籬邨石泰樓附近，截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲出一包約重250克、估計市值約18萬元的懷疑海洛英。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓黃（52歲）男子，並把他帶走調查。
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