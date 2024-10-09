石籬邨男藏毒遇查斷正

【本報訊】昨日中午，警員在葵涌石籬邨石泰樓附近，截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲出一包約重250克、估計市值約18萬元的懷疑海洛英。警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕該名姓黃（52歲）男子，並把他帶走調查。