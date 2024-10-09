屯門菠蘿山失蹤漢 墮青大石澗深坑亡

本周日獨自前行 詎料一去不返 本周日（6日）67歲男子邱國義獨自前往屯門菠蘿山一帶行山，詎料其後音信全無。相關部門於翌日接獲事主家人求助，救援隊伍隨即在上址山頭搜索，經通宵達旦、歷時逾一日的搜救後，昨晨發現事主毫無反應，倒臥在青大石澗一個約5米深的坑，經檢查後證實已氣絕身亡。遺體其後由直升機吊走，事主死因有待驗屍確定。

消息指，邱男任職銷售員，因年近七旬，故已處於半退休狀態，每周僅上班兩、3天，閒時會前往住所附近一帶行山。本周日上午約9時，邱男離開屯門住所獨自行山，原定由菠蘿山步行至天水圍下白泥，詎料他卻失聯。邱的家人見他深夜未歸，多番嘗試聯絡不果，擔心他發生危險遂於前晚報案求助。

救援隊不分晝夜搜索 另外，事主親友在網上發文尋人，指邱男失蹤時戴眼鏡、穿米色長袖上衣，身上僅有手機和八達通卡。根據電話紀錄，他在失蹤當日上午約11時曾身處青大石澗附近，相信是由菠蘿山上山後途經該處。有關貼文引起不少山友注意，當中有行山隊提供消息，表示曾經在青松紅壑見過邱男，當時大家均朝龍鼓灘方向進發，但邱因步伐較慢滯後，至方包石一帶失去蹤影。

由警員、消防員、民安隊及民間搜索隊組成的救援隊伍連日登山搜索，鎖定菠蘿山、龍鼓灘、青大石澗及花香爐頂等地點，不分晝夜作重點搜尋，直至昨晨6時半，救援人員在青大石澗近四疊潭及五渡水之間、一處約5米深坑尋獲事主，隨即把他救回地面。

據悉，邱男獲救時失去知覺，狀況並不樂觀，當時有人員致電邱男親屬交代情況，並指事主「意識好弱」，着家屬做好心理準備。救護員替事主進行檢查，證實他不幸離世，遂召喚政府飛行服務隊直升機，把遺體吊送回飛行服務隊總部，稍後安排親屬認屍。

死者邱國義