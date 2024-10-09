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超市2職員偷貨 同事揭發報案

案發於港島西半山一間超市。（胡德威攝） 案發於港島西半山一間超市。（胡德威攝）
案發於港島西半山一間超市。（胡德威攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，港島西半山堅道129號至133號一間超市職員報案，指懷疑店內兩名職員偷取貨物。
警員接報到場，經初步調查後，相信一名姓廖（58歲）男子及一名姓杜（39歲）女子，分別偷取價值50元及180元貨物，遂以涉嫌「盜竊」拘捕兩人，並把他們帶走調查。
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