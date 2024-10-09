10月9日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月09日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
超市2職員偷貨 同事揭發報案
案發於港島西半山一間超市。（胡德威攝）
【本報訊】昨日凌晨零時許，港島西半山堅道129號至133號一間超市職員報案，指懷疑店內兩名職員偷取貨物。
警員接報到場，經初步調查後，相信一名姓廖（58歲）男子及一名姓杜（39歲）女子，分別偷取價值50元及180元貨物，遂以涉嫌「盜竊」拘捕兩人，並把他們帶走調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241009-1009_00176_245/超市2職員偷貨--同事揭發報案
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc