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西貢水底引爆二戰炸彈
炸彈被引爆銷毀。
【本報訊】今年9月15日，執法部門接獲市民報案，指西貢近石牛洲以東13米水底下，發現一枚懷疑炸彈。同月25日，執法部門確認該枚為二戰時期的日式500磅空投炸彈。昨日警員在上址進行拆彈行動，至下午約2時46分，人員成功以受控引爆方式銷毀該枚炸彈。
在西貢水底下發現的戰時炸彈。
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