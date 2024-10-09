西貢水底引爆二戰炸彈

【本報訊】今年9月15日，執法部門接獲市民報案，指西貢近石牛洲以東13米水底下，發現一枚懷疑炸彈。同月25日，執法部門確認該枚為二戰時期的日式500磅空投炸彈。昨日警員在上址進行拆彈行動，至下午約2時46分，人員成功以受控引爆方式銷毀該枚炸彈。