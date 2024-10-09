屈露宿者藏毒 遮天眼妨礙司法罪成 6警還押下周四判刑

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌「屈」露宿者藏毒、拳打腳踢露宿者，又遮蔽閉路電視鏡頭。眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正等共10罪受審，法官最終裁定6人妨礙司法公正罪成，認為警員有誣衊露宿者管有毒品，遮蔽鏡頭是想阻撓可能會進行的刑事檢控；餘下兩人則獲判無罪。6名罪成被告昨在區院求情。法官張潔宜表明，認為當日被告到某階段必然有共識犯案，不會不約而同誣告他人，強調所有警員犯罪都會前途盡毀，這並非減刑因素。法官聽取陳詞後，押後至下周四（17日）判刑，期間6人須還押。

涉案8名被告是警員郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩（女）、莫志成、尹栢詩（女）、陳守業及警長林華嘉（現年29至47歲）。8人案發時隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊，現被停職。他們共被控10罪，經審訊後郭展昇及韓廷光面對的所有控罪均罪脫。其餘6人方面，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被裁定一項意圖妨礙司法公正罪成。梁飛鵬及陳守業面對的傷人罪則脫罪。

官質疑警長罪責應較重 本案涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生的事件。6名罪成被告分別被裁定誣衊露宿者阿十藏毒，以及遮蓋閉路電視鏡頭。至於被指拳打腳踢露宿者阮文山，法官稱阮就被襲擊的過程說法不一，裁定被指涉案的郭展昇及韓廷光罪脫。

梁飛鵬的代表大狀昨日進一步求情指，梁有正當工作，對社會有貢獻，本案不是精心及長期策劃。就着林華嘉方面，法官問道，林作為警長，當日負責督導，他不但沒阻止，更參與其中，罪責是否相對較重。大狀稱，案中沒證據指林曾指示他人犯案。代表莫志成的資深大律師書面求情時提到，本案犯案情節相對輕微，形容被告僅試圖強化已是證據確鑿的藏毒案，屬「天真的嘗試」。法官認為陳詞與裁決相牴觸。資深大狀稱，他只是想讓法庭換個角度思考。

前途盡毀不是減刑因素 陳守業的代表大狀則指，本案令被告失去他最心愛的工作，前途盡毀，考慮到被告同意大部分案情，冀以緩刑方式處理。惟法官反指，警員犯案令案情更嚴重，所有警員犯罪都會前途盡毀，不認為這是減刑因素。法官聽取6名被告求情後，押後至10月17日判刑，期間撤銷6人的保釋並須還押。案件編號：DCCC 123/2021