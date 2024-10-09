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富山邨家中昏迷 11歲女不治

【本報訊】昨日凌晨4時許，黃大仙富山邨富信樓一名女住戶報案，指其11歲女兒在單位睡房內暈倒。救護員接報趕至，發現女童昏迷，遂即時替其急救並由救護車急送聯合醫院搶救，惜其後被證實不治。據了解，女童有病患紀錄，其死因有待驗屍後確定。
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