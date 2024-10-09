東呼即應：畢業生盼月𢭃2萬5 面試態度隨便恐自誤

東呼即應走訪專家 剖析時下求職叫價 本報曾報道有求職平台公布《2024年畢業生薪酬及就業調查》，調查訪問了435名應屆畢業生及235名僱主，發現畢業生期望平均月薪24,958元，僱主則期望向畢業生支付18,317元，比去年多了1,024元。雖說僱主對畢業生豪爽了，但兩者之間的期望仍相差逾6,600元。雖然調查顯示僱主期望向畢業生支付的金額比去年上升5.9%，但根據《2024年薪酬調查報告》，本港打工仔今年平均加薪只有3.2%。《東呼即應》訪問年輕人了解其心聲，亦請教了專家剖析時下畢業生、職場新鮮人，到底畢業生叫價是否合理？

市民李小姐認為，月薪2.5萬元在香港都不是很足夠，「衣食住行全部都係開支」。市民曾先生指，相信有其他人期望更高達約3萬元，而僱主平均願付薪資1.8萬元亦有些太低，並指「我讀大學做乜，唔使讀大學都達到」。市民方先生認為如果住劏房、吃茶記40元至50元，1.8萬元剛好可以支撐，但全部錢都放在生活會覺得辛苦，生活質素亦很低，可能普通旅行、去看電影都比較難。

高學歷未必找到好工作 人力資源顧問張慧敏認為，一個畢業生現在出來有1.5萬元至1.8萬元月薪已相當不錯，很少可以達到兩萬元，如果說一開始就要收取2.5萬元更有機會讓僱主覺得不切實際，產生很多不愉快。張指見盡了時下不少千奇百趣的畢業生，「上嚟面試，隨隨便便，又唔知自己應徵乜嘢工種，面試當日時間又搞錯」。她更提到，早幾年有一個應徵者不來面試，卻找另一個人頂替。

另外，有不少人見工後在上班日突然消失，張認為如果有另一份更好的工作，中途缺席也應通知公司。她又見過有人失蹤數日後，突然在公司出現，原來是請了數日假到其他公司試工，之後認為不合適再重新上班，她形容這是缺乏對工作最基本的尊重和概念。她指出，以前用WhatsApp辭工已經不合規矩，至少要打電話通知或親自說一聲，現在已「進化」至願意用WhatsApp，卻在工作上連基本的尊重和交代也沒有，是最讓人看不過眼。

需磨練學技能彰顯價值 張直言，高學歷一定可以找到好工作的想法是自欺。她指有些人當人工一般，又不知自己想做甚麼，就會多讀一個碩士學位或繼續進修，她對於此取態非常不贊成，認為是逃避現實。她直言不少人多讀一、兩年，最後仍不知道自己想做甚麼，只覺得「自己多咗個學位，應該工資要高啲」。她認為如果這套邏輯是可行的話，大家就不用上班了，鬥多學位就可以了。她忠告年輕人要尋找興趣和有一技之長，特別有一些能力是重要過學歷，如果想要更高薪酬反而會是賣點。

曾當過教師，後來轉行當財經分析員的李聲揚認為，畢業生需要經過磨練，而且要學習職場技能，才可體現自己的價值。他認為每個年代的畢業生都不懂事，即現在的畢業生20年後都會這樣說後來的年輕人。他認為客觀來看，新一代的年輕人比較受家裏保護，相對地在家裏比較幸福，要風得風、要雨得雨，但職場是頗殘酷的，別人不會理你感受，所以應要有心理準備。另外，在商業機構知道老闆的想法是一個最重要的技能，要代入他的角度，不要只專注自己，否則不會加薪或升職得很快。

李續指，老闆心態其實很簡單，例如付1.9萬元能聘請一位員工，為何要用兩萬元招聘？他認為最大問題是，畢業生可能在往後職場生涯發展好，但初出茅廬時表現不到其才華，而在老闆心中其實「得與唔得」都是一樣，「好似一個橙，選擇時都唔知好定壞」，所以這是沒辦法，亦是剛畢業應徵相同的職位，大家入職都是領取差不多薪酬的原因。