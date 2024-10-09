港島示威一帶被捕 4人暴動罪成

【本報訊】2019年7月1日民陣發起港島區遊行，其後多處爆發衝突，最終多人被捕。其中4名男子被落案起訴暴動罪，4人否認控罪受審，昨在區院全部被裁定罪名成立。區院暫委法官張志偉指，無辜的途人必然會遠離該路段，避免在激烈和危險的境況下殃及池魚，認為4人在現場一帶被捕，必然有參與暴動。4名被告須還押至10月25日作求情，法官將於10月31日判刑。

4名被告依次為周子瑋（39歲、項目主任）、戴嘉平（19歲、學生）、戴嘉正（19歲、學生）及袁恩霖（33歲、汽車技工），其中戴嘉平和戴嘉正是孖生兄弟。控罪指，4人於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶參與暴動。控方指，當日有數百名示威者佔領演藝道與龍匯道交界車道，用欄杆設路障，部分人以雷射筆照射警員。警員其後作驅散行動，4名被告先後於龍匯道一帶被制服。

事發逗留據點 推論有份參與 法官裁決指，周子瑋和袁恩霖沒有選擇離開，反而選擇留下和其他示威者共同進退，一同對抗警員，大家聯成一線，互相壯膽、鼓勵、提高士氣，壯大整體的力量，又減低警員辨認個別示威者的機會。至於戴氏兄弟，法官認為，兩人在暴動現場中的一個示威者重要據點上出現，本身就極不尋常，純以常理考慮，根本不會有無辜途人進入或選擇逗留在當中，任何正常理性的人如不想牽涉在該暴動當中，為着自身安全，根本不會接近。法官最終裁定4人均有參與暴動。案件編號：DCCC 330/2022